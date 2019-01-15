الموت يغيب الفنان السوري أسعد فضة

ولد الفنان الراحل في 5 سبتمبر/ أيلول عام 1938، وهو مخرج وممثل سوري، من مواليد قرية بكسا — اللاذقية، ومن خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية. له العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتلفزيون، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وحصد الفنان الراحل أسعد فضة، العديد من الجوائز، كأفضل ممثل، وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارج سوريا، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.

وشارك الراحل خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة، من بينها "الأخوة كارامازوف" و"دون جوان" و"الملك العاري" و"الملك هو الملك". وفي السينما شارك في أفلام "القلعة الخامسة" و"حبيبتي يا حب التوت" و"قصة شرقية" و"ليالي بن آوي"، الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات "العوسج" و"الجوارح" و"باب الحارة" و"عز الدين القسام".