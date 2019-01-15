توم كروز يعلن عن تقديم جزء سابع وثامن من "مهمة مستحيلة"

أعلن الممثل الأمريكي توم كروز، عن استمراره في تقديم أجزاء جديدة من سلسلة أفلام الجاسوسية والحركة "Mission Impossible" (مهمة مستحيلة).

وغرد كروز عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الاثنين، عن تقديمه لجزء سابع وثامن من السلسلة الشهيرة والمحققة للإيرادات، والتي يجسد في أحداثها دور "إيثان هانت"، عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية "آي إم إف".

وأشار توم كروز في تغريدته إلى أن مواعيد طرح الجزئين الجديدين ستكون في أعوام 2021 و2022.

Summer 2021 and Summer 2022 pic.twitter.com/V6SNvZx2La — Tom Cruise (@TomCruise) January 15, 2019

وسيتولى إخراج الأجزاء الجديدة، كريستوفر ماكواري، الذي سبق له وأن أخرج الجزء السادس من السلسلة بعنوان "Mission: Impossible — Fallout".

يذكر أن توم كروز عرض له في العام الماضي، الجزء السادس من أفلام "مهمة مستحيلة"، بعنوان "Mission: Impossible — Fallout"، والذي نال جائزة أفضل فيلم حركة لعام 2018 في حفل جوائز "اختيار النقاد"، أو "Critics Choice Awards".

وبلغت إيرادات شباك التذاكر العالمية لسلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، منذ طرح جزئها الأول في عام 1996، 3.57 مليار دولار أمريكي.