ميزة حصرية من "يوتيوب" لأصحاب "آيفون"... المشاهدة الأسهل

وفرت شركة "غوغل" الأمريكية، طريقة سهلة، لمشاهدة الفيديوهات على موقعها الشهير "يوتيوب"، أثناء التواجد خارج المنزل.

وستمكن الميزة الجديدة، والمتوافرة حاليا لأصحاب هواتف "آيفون"، التمرير بين الفيديوهات المرشحة للمستخدم على "يوتيوب"، وتحمل اسم "Swipey Watch"، وتم الإعداد لها لمدى عامين، بحسب موقع "تيكرانش" الأمريكي.

ومن الممكن التمرير بين الفيديوهات في وضع المشاهدة الأفقي، وكذلك في الوضع الرأسي "البورتريه".

وأضاف "يوتيوب" أن من ميزات التحديث الجديد، هو حفظ مكان مشاهدة المستخدم لفيديو، قبل انتقاله إلى فيديو جديد آخر، وذلك في حال رغبته العودة من حيث توقف عن المشاهدة.

Oh wow. Just updated the @Youtube app on iOS and now you can swipe right to watch a new recommended video.



Thoughts? pic.twitter.com/5IWVRbiHUm — Philip DeFranco (@PhillyD) January 14, 2019

وأعلن تطبيق "يوتيوب" أن ميزة التمرير بين الفيديوهات ستتوافر خلال هذا الأسبوع على هواتف "آيفون"، على أن تتوافر فيما بعد على هواتف "أندرويد".

وذكر موقع "تيكرانش" أن التحديث الجديد يأتي في إطار مخططات "غوغل" لتحسين طريقة مطالعة الفيديوهات بالنسبة لجمهور الهواتف الذكية، حيث يتم مشاهدة 70% من الفيديوهات من خلالها.