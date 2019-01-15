ديفيد بيكهام يغطي كلبه ببطانية تبلغ قيمتها 6000 دولار

نشرت المغنية فيكتوريا بيكهام صورة، في حسابها على "إنستغرام"، لزوجها لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام مستلقيا على الأريكة مع كلبه الذي غطاه ببطانية من ماركة "لويس فيتون".

وكتبت فيكتوريا معلقة على الصورة: "قيلولة بعد الظهر مع والدها".

وجذب هذا المنشور اهتماما كبيرا من المعجبين ونال أكثر من مليون إعجاب. وانهالت تعليقات المستخدمين، حيث كتبت أحداهن: "يا له من كلب محظوظ! بطانية بسبعة آلاف جنيه وديفيد بيكهام يستلقي إلى جانبه".

وكتب آخرون: "بطانية بسبعة آلاف جنيه لتغطية الكلب!!! كيف يمكن هذا؟ إنه لأمر مثير للسخرية".

أما البعض الآخر علق ساخرا: "يمكنك بالتأكيد أن تعتبر نفسك غنيا إذا كان لكلبك بطانية من نوع لويس فيتون."

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تبلغ قيمة البطانية الحمراء من ماركة لويس فيتون 4.6 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.9 ألف دولار.