"نيتفلكس" تتخذ إجراء تجاه مشتركيها

وقالت الشركة إنها قررت رفع أسعار اشتراكاتها لكافة مستخدميها داخل الولايات المتحدة الأمريكية من 13% إلى نسبة 18%، وهو ما لم يحدث منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وفقا لـ"رويترز".
وقالت "نيتفليكس" في بيان إن ارتفاع الأسعار سيتم تطبيقه على جميع الأعضاء الحاليين على مدى الأشهر القليلة القادمة وعلى جميع الأعضاء الجدد على الفور.
وارتفعت أسهم شركة "نيتفلكس"ـ التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها للربع الرابع يوم الخميس بنسبة 5.5% إلى 351.21 دولار، في تعاملات ما قبل البيع.
وامتلكت "نيتفلكس" 137 مليون مشترك، اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي حيث تنفق الكثير من الأموال على تقديم المحتوى الأصلي، كما أنها تتوسع على مستوى دولي.
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