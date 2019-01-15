"نيتفلكس" تتخذ إجراء تجاه مشتركيها

أعلنت شركة "نيتفلكس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذها إجراء تجاه مشتركيها، لم يحدث منذ عام 2017.

وقالت الشركة إنها قررت رفع أسعار اشتراكاتها لكافة مستخدميها داخل الولايات المتحدة الأمريكية من 13% إلى نسبة 18%، وهو ما لم يحدث منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وفقا لـ"رويترز".

© Photo / Facebook/ netflix "نيتفلكس" تحقق رقما قياسيا في المشاهدات بفيلم رعب

وسيبلغ سعر "الخطة الأساسية" وهي الأكثر شيوعا بين المستخدمين، 12.99 دولار، بعدما كانت 10.99، بينما سترتفع أسعار "خطتها من الدرجة الأولى" إلى 15,99 شهريا، والتي تسمع وأضافت "نيتفلكس" أنها سترفع رسوم خطتها الأساسية إلى 8.99 دولارا من 7.99 دولار أمريكي.

وقالت "نيتفليكس" في بيان إن ارتفاع الأسعار سيتم تطبيقه على جميع الأعضاء الحاليين على مدى الأشهر القليلة القادمة وعلى جميع الأعضاء الجدد على الفور.

وارتفعت أسهم شركة "نيتفلكس"ـ التي من المقرر أن تعلن عن أرباحها للربع الرابع يوم الخميس بنسبة 5.5% إلى 351.21 دولار، في تعاملات ما قبل البيع.

وامتلكت "نيتفلكس" 137 مليون مشترك، اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي حيث تنفق الكثير من الأموال على تقديم المحتوى الأصلي، كما أنها تتوسع على مستوى دولي.