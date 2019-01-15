بالفيديو... ماذا قال الفنان السوري أسعد فضة عن شائعة وفاته

علق الفنان السوري أسعد فضة، على شائعة وفاته، التي انتشرت اليوم الثلاثاء على العديد من المواقع الإلكترونية.

وقال أسعد على هامش حضوره مهرجان المسرح العربي، في العاصمة المصرية القاهرة: "آسف على هذه الشائعة لمن كل من يتمنى الخير لي، وأنا بخير وصحتي جيدة وأتابع مسرحيات في المهرجان".

ويسدل الستار على مهرجان المسرح العربي، غدا الأربعاء، الموافق السادس عشر من يناير/ كانون الثاني بدار الأوبرا المصرية.

ونفت صفاء خيربك، زوجة أسعد فضة، أيضا، خبر وفاته وأكدت أنه بصحة جيدة، ولا صحة على الإطلاق لما ورد على صفحات الإنترنت.

وكتبت خيربك على صفحتها في "فيسبوك" أن الفنان أسعد يشارك في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة حاليا مكرما فيه، وهو بصحة جيدة، ولاصحة على الإطلاق لما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته.

وشكرت زوجة الفنان كل من تواصل معهم للاطمئنان.

وتناقلت وسائل إعلام خبر وفاة أسعد فضة عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وحصد الفنان أسعد فضة، العديد من الجوائز، كأفضل ممثل، وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارج سوريا، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.

كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.