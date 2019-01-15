أخيرا وبعد 10 سنوات... العثور على "جولييت" لزواج الضفدع "روميو"

حصل الضفدع روميو، المشهور "الضفدع الأكثر وحدة في العالم، على إعفاء من عزلته، بعد إيجاد عروس له.

ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن العلماء أعلنوا أنهم وجدو الضفدعة "جولييت" بعد رحلة استكشافية في غابة بوليفية نائية.

وتم العثور على جولييت بعد جمع خمس ضفادع، وهي الآن في الحجر الصحي، حيث يتم على منع هذا النوع من الضفادع من الانقراض.

He’s still waiting for his Juliet, but hopefully he won’t be waiting much longer! Find out from Romeo’s keepers what our favorite lonely frog has been up to and how they are gearing up to find his mate! @RomeoTheFrog @MuseodOrbigny @Match #Match4Romeo pic.twitter.com/HBsaULHJO1 — Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) November 28, 2018

​وقالت تيريزا كاماتشو باداني، رئيس علم الزواحف في متحف دي أستيوريا بمدينة كوتشابامبا، إن "روميو حقا هادئ ولا يتحرك كثيرا، ويتمتع بصحة جيدة ويحب أن يأكل، لكن لديه نوع من الخجل وبطيء".

Meet Romeo. Romeo is looking for love this Valentine’s Day, so he created a dating profile to find his perfect match. Romeo is also a Sehuencas water frog, believed to be the last of his kind. https://t.co/y1YVpAR6vq pic.twitter.com/Qlv4N3hfjl — ABC News (@ABC) February 14, 2018

​وأضافت أن "جوليت لديها شخصية مختلفة جدا، إنها حقا نشطة، وهي تسبح كثيرا وتأكل كثيرا، وفي بعض الأحيان تحاول الهروب".

وقال كريس جوردان، من منظمة الحفاظ على الحياة البرية العالمية، "لدينا فرصة حقيقية لإنقاذ ضفدع مياه سيهوينكاس، واستعادة جزء فريد من تنوع الحياة الذي هو أساس غابات بوليفيا، واكتشاف معلومات مهمة حول كيفية استعادة الأنواع المماثلة التي هي في خطر كبير من الانقراض".

World's 'loneliest' frog gets a date



Romeo spent 10 years in isolation at an aquarium in Bolivia, now scientist say they have found Romeos Juliet. #wildlife #animals #Bromley https://t.co/9PpEWlGZrd pic.twitter.com/MOFs7WdtAR — TopCat Pest Control (@TopCat_Pest) January 15, 2019

​ويقيم الضفدع المائي روميو منذ نحو عشر سنوات في المتحف، فيما يصل أمله بالحياة إلى 15 عاما، ويعتقد أنه الأخير المتبقي من نوع سيهوينكاس.

Romeo the Water Frog Has Finally Found His Juliet — and Their Love Just Might Save His Species https://t.co/tXRfRw4yvk pic.twitter.com/vj3W66Owd1 — Live Science (@LiveScience) January 15, 2019

​وفي فبراير/ شباط الماضي وبمناسبة عيد العشاق، قرر القيمون على المتحف تكثيف الجهود لإيجاد شريكة له من خلال إبرام شراكة مع موقع التعارف والمواعدة "ماتش.كوم".