ظهور أول منافس لـ"نيتفلكس" في العالم

قررت شركة أمريكية شهيرة، أن تعلن الحرب على شبكة "نيتفلكس"، وتخوض المنافسة في مجال منصات البث.

أعلنت شركة "إن بي سي يونيفرسال"، عن إطلاقها لخدمة بث خاصة بها، مع حلول عام 2020، لتكون بذلك أول منافس لـ"نيتفلكس"، التي كانت محتكرة ذلك المجال حول العالم، وفقا لموقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

© Photo / Facebook/ netflix "نيتفلكس" تحقق رقما قياسيا في المشاهدات بفيلم رعب

ووفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، فإنه سيتم توفير نسخة مجانية من الخدمة، مدعومة بالإعلانات لمشتركين شبكة "إن بي سي تي في" داخل الولايات المتحدة، كما أنها ستكون متاحة لمشتركي "كومكاست كابل" و"سكاي" دوليا.

كما ستوفر شركة "إن بي سي يونيفرسال" إصدارات مدفوعة من التطبيق، والتي تشمل نسخة من دون إعلانات تجارية، مقابل دفع 12.99 دولار أمريكي.

وإلى جانب عرضها للبرامج المعروفة حول العالم، مثل "30 Rock" و"The Good Place"، فإن الشبكة الخاصة بـ "إن بي سي يونيفرسال" ستوفر إنتاجات خاصة بها، على غرار "نيتفلكس".

أما بالنسبة للمسلسلات الأخرى التي تم بثها على "إن بي سي" في التسعينيات من القرن الماضي، ولكنها مملوكة في الأصل لشركة "وارنر براذرز"، مثل مسلسلات "إي آر" و"ساينفلد"، فلن تكون متاحة عبر البث الرقمي.

وتنضم "إن بي سي يونيفرسال" إلى جانب شركات عدة، تستعد لإطلاق خدمات بث مستقلة خاصة بها في وقت لاحق من العام الحالي، مثل "وارنر براذرز" و"إي تي أند تي".

ويأتي إعلان "إن بي سي يونيفرسال" عن إطلاق منصة بث خاصة بها، تزامنا مع إعلان "نيتفلكس" رفع أسعار اشتراكاتها.