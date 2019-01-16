سيارة وجوائز بمليون دولار يمكن أن تحصل عليها مجانا... إليك الطريقة

تحلم أن تحصل يوما ما على سيارة، لكن ماذا إذا كان يمكنك أن تحصل على تلك السيارة سعرها يقدر بـ40 ألف دولار أمريكي، والمفاجأة الأكبر أنه يمكن أن تحصل عليها مجانا.

نشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، إعلانا من شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أنه يمكن أن تحصل على نسخة مجانية من سيارتها الأحدث "تسلا موديل 3"، مقابل أن يكتشف أحد الهاكرز (القراصنة) أي ثغرة في منظومة تشغيل السيارة.

© AP Photo / Mark J. Terrill بالفيديو... سيارة "تسلا" تطير في الهواء

وأعلنت تسلا عن مسابقتها الجديدة للقرصنة، والتي وصلت قيمة جوائزها نحو مليون دولار أمريكي، لتشجيع الهاكرز على اكتشاف أي مشاكل أمنية في سيارة تسلا الجديد "موديل3".

ووعدت تسلا بتقديم جوائز تتراوح ما بين 35 و250 ألف دولار أمريكي، مقابل العثور على نقاط ضعف في "تسلا موديل 3".

كما أعلنت الشركة الأمريكية، أن أول من سيكتشف ثغرة في السيارة سيحصل على نسخة مجانية من "تسلا موديل 3".

We continue to make Pwn2Own a bigger and more rewarding beast. Join us this year… https://t.co/BENFoXTDHq — Rik Ferguson (@rik_ferguson) January 15, 2019

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وقال بريان غورينك، مدير شركة "تريند مايكرو" للأمن الإلكتروني: "على مر السنين ونضيف أهدافا وفئات جديدة لتوجيه الجهود البحثية في مجال التكنولوجيا الأمنية للبحث عن الثغرات الأمنية ذات الصلة".