بالصور... الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال

ووفقا لصحيفة "ميرور" التي نشرت الدراسة، طلب العلماء من آلاف المتطوعين تقييم صور فوتوغرافية لعدد من الفتيات اللواتي يختلفن فيما بينهن بشكل الحواجب.
وأوضحت الدراسة أن الفتيات اللواتي يمتلكن حواجب سميكة مع عدم المبالغة في السماكة هن الأكثر جاذبية في نظر الرجال، وعلى النقيض من ذلك، النساء ذو الحاجبين الرفيعة كانوا أقل شعبية.
وأوضحت رئيسة فريق الباحثين، ليزا ويلنغ أن الحواجب العريضة نسبيا تشير إلى امتلاك الفتاة صفات أخرى محببة عند الرجال كالنظافة والعفوية.
وفي آب / أغسطس الماضي، أكد الآلاف من المشترين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن ملقط الحاجب من نوع "TweezerGuru" هو أفضل ملقط على الاطلاق.
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