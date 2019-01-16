بالصور... الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال

أجرى باحثون من جامعة أوكلاند في ولاية ميشيغان الأمريكية دراسة لمعرفة شكل الحواجب التي تعتبر أكثر جاذبية في نظر الرجال.

ووفقا لصحيفة "ميرور" التي نشرت الدراسة، طلب العلماء من آلاف المتطوعين تقييم صور فوتوغرافية لعدد من الفتيات اللواتي يختلفن فيما بينهن بشكل الحواجب.

© AFP 2018 / TORONTO, CANADA عارضة الأزياء كارا ديليفين

وأوضحت الدراسة أن الفتيات اللواتي يمتلكن حواجب سميكة مع عدم المبالغة في السماكة هن الأكثر جاذبية في نظر الرجال، وعلى النقيض من ذلك، النساء ذو الحاجبين الرفيعة كانوا أقل شعبية.

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وأوضحت رئيسة فريق الباحثين، ليزا ويلنغ أن الحواجب العريضة نسبيا تشير إلى امتلاك الفتاة صفات أخرى محببة عند الرجال كالنظافة والعفوية.

وفي آب / أغسطس الماضي، أكد الآلاف من المشترين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن ملقط الحاجب من نوع "TweezerGuru" هو أفضل ملقط على الاطلاق.