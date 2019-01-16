رئيس فيراري يكرر دعمه لكاميليري الرئيس التنفيذي للشركة

جدد جون إلكان رئيس فيراري، وصاحب حصة الأغلبية في مجموعة إكسور، دعمه للويس كاميليري، الرئيس التنفيذي للشركة، نافيا تكهنات باحتمال حدوث تغيير قريب في الإدارة العليا.

وقال إلكان المنتمي لأسرة أنييلي الإيطالية في رسالة نشرتها صحيفة "أوتو سبرينت"، اليوم الأربعاء "أنفي كل الشائعات التي تتعلق بإعادة الأمور كما كانت أو حدوث تغيير في الهيكل الإداري.

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وتابع "أعلن التزامي الكامل تجاه ترسيخ الاستقرار والتركيز في فيراري وكذلك الحال تجاه لويس كاميليري الرئيس التنفيذي".

وأدت وفاة سيرجيو ماركيوني رئيس فيراري والرئيس التنفيذي للشركة في يوليو/ تموز 2018، إلى تغيير في قمة الشركة حيث تولى كاميليري منصب الرئيس التنفيذي بينما بات إلكان رئيسا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تم وصف تعيين كاميليري على أنه أحد الأهداف "الطموحة" التي وضعها ماركيوني.

وبعد أن حل ماتيا بينوتو رئيسا جديدا للفريق المشارك في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بدلا من ماوريتسيو أريفابيني هذا الشهر، زادت تكهنات وسائل الإعلام باحتمال حدوث تغيير آخر في هيكل الإدارة.

وقال إلكان "تعيين ماتيا بينوتو…لا يعني أن تغييرا شاملا سيحدث" مضيفا أن الشركة عينت الرئيس الجديد في ضوء اتفاق مشترك مع أريفابيني.