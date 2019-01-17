غوغل يحتفل بميلاد داليدا الـ86

وداليدا مغنية مصرية إيطالية من مواليد حي شبرا التاريخي في القاهرة، ووالداها مهاجران من جنوب إيطاليا، واسمها في الإيطالية "بولاندا كريستينا جيجليوتي".

وذكريات كل اللى فات

فاكرة يا بلدي

قلبي مليان بحكايات

فاكرة يا بلدي #داليدا pic.twitter.com/Aeifm6UXfZ — حكاوي زلابيه (@zalabia_) January 17, 2019

وفازت داليدا بلقب ملكة جمال مصر عام 1954، وقدمت في مصر أعمالا فنية مثل "يوسف وإخوته" مع عمر الشريف، و"سيجارة وكاس" مع الراقصة سامية جمال، وقبل وفاتها قدمت فيلم "اليوم السادس" مع يوسف شاهين.

وعالميا قدمت داليدا عدة أفلام بعد سفرها إلى باريس، وكرمها ديغول بميدالية رئاسة الجمهورية الفرنسية.

وتوفيت عام 1987، بعد تناولها جرعة زائدة من الأقراص المهدئة، وتركت رسالة كتبت فيها:"سامحوني الحياة لم تعد تحتمل".