ولاية أمريكية تكرم الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي

قررت ولاية كنتاكي الأمريكية تكريم الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي من خلال إطلاق اسمه على مطار الولاية المحلي.

ذكرت وكالة "CNN" الأمريكية أن القرار جاء بعد عدة طلبات من السكان المحليين الذين يفتخرون بالملاكم الأسطورة.

وعلق رئيس مجلس هيئة المطارات، جيم ويلش، على الحدث من خلال بيان صادر عنه أن هذه الخطوة تؤكد للعالم مدى فخرهم بربط اسم محمد علي كلاي ليس بالمدينة فقط بل بالمطار الكبير الموجود في الولاية الأمريكية.

Muhammad Ali belonged to the world, but he only had one hometown. Today’s decision to change @flylouisville’s name to Louisville Muhammad Ali International Airport is a major piece of a broader effort to celebrate those deep ties. pic.twitter.com/mxXyX4pILl — Mayor Greg Fischer (@louisvillemayor) January 16, 2019

كما أعربت زوجة الملاكم الراحل لوني علي كلاي عن فرحتها بتغيير اسم مطار الولاية واعتبرته تكريما يليق بزوجها الذي قدم الكثير لرفع اسم بلاده عاليا.

يذكر أن الملاكم الأمريكي محمد علي كلاي توفي عام 2016 بعد صراع مع مرض باركينسون وهو حقق إنجازات مهمة في تاريخ الملاكمة العالمية واشتهر بنشاطاته الخيرية.