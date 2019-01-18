فيلم رسوم متحركة روسي يدخل موسوعة "غينيس" بعدد المشاهدات

دخلت حلقة مسلسل الرسوم المتحركة الروسي "ماشا والدب" بعنوان "ماشا والعصيدة"، اليوم الجمعة، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كإحدى الحلقات الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث سجلت أكثر من 3.3 مليار مشاهدة.

موسكو — سبوتنيك . وقالوا في المكتب الصحفي لشركة "أنيماكورد" المنتجة لهذا الفيلم لوكالة " سبوتنيك ": "دخلت حلقة "ماشا والعصيدة" موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية وأصبحت الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب". وقد جمعت هذه الحلقة حتى الآن أكثر من 3.3 مليار مشاهدة على مستوى العالم، وأصبح الفيديو الوحيد للرسوم المتحركة في العالم الذي يسجل أفضل 5 مشاهدات على "يوتيوب" منذ أن بدأ الموقع بالعمل".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن العرض الأول للحلقة الجديدة تحت عنوان "الحياة كلها مسرح" سيبدأ في 25 كانون الثاني/يناير.

وجدير بالذكر أن المسلسل "ماشا والدب" عرض أول مرة في عام 2009، وأصبح الآن ظاهرة عالمية، فقد تمت ترجمته إلى 36 لغة ويبث في أكثر من 100 دولة حول العالم. ويحتفل المسلسل بعيد ميلاده العاشر في كانون الثاني/يناير من هذا العام. كما تجاوز إجمالي عدد مشاهدات "ماشا والدب" على "يوتيوب" 42 مليار مشاهدة في جميع أرجاء العالم.