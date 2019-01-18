بالفيديو والصور... سباق مع الزمن لإنقاذ رضيع سقط في بئر عمقها 100 متر

وجلبت شاحنات نقل معدات حفر وأنابيب ضخمة مع تأهب عمال الإنقاذ، اليوم الجمعة، لحفر نفق في محاولة للوصول إلى الطفل، بحسب صحيفة "لافن غادريا" الإسبانية.
وقالت متحدثة باسم حكومة بلدية ملقة "الأولوية الآن لأعمال حفر النفق العمودي"، فيما صرح مسؤولون، أمس الخميس، أنهم لم يفقدوا الأمل في العثور على الصبي حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل، ومن المقرر حفر نفق آخر بعدما نصب عمال الإنقاذ منصة لرفع التراب والركام.
Inside 240ft tunnel where boy, 2, has been trapped for 4 days after falling down well— Lilian Chan (@bestgug) January 17, 2019
Julen Rosello's dad said his family is 'dead inside' but they are holding onto hope the child will be rescued from the well in Malaga, Spain pic.twitter.com/wjSB6K2MtE
وسقط الطفل ويدعى جولين في بئر قطرها 25 سنتيمترا فقط وعمقها 100 متر، أثناء تنزه عائلته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.
Police confirm little Julen IS inside the #Malaga well after DNA found on fourth day of search https://t.co/yRNMUhDV00 #Lead #Malaga pic.twitter.com/CJwy1vGqts— The Olive Press (@olivepress) January 16, 2019
وجذبت الحادثة اهتمام إسبانيا ويحبس البلد بأسره الأنفاس ترقبا لنتيجة محاولة الإنقاذ.
New heavy machinery #Yulen #Julen #tolatan @RTLde @ntvde pic.twitter.com/c2EpX0t9Bo— Andi Hill (@newscamera75) January 18, 2019
وعاش والدا الطفل مأساة سابقة في عام 2017، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن ابنهما البالغ من العمر ثلاثة أعوام توفي فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان.
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