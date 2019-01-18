بالصور... أبرز مشاهير العرب قبل وبعد عمليات التجميل

تعتبر عمليات التجميل من أكثر الطرق المنتشرة التي يخضع لها المشاهير للحصول على الجمال الجذاب. ومن أكثر عمليات التجميل انتشارا، هي عملية تجميل الأنف.

فأصبح الجميع يمتلك أنفا صغيرا ونحيفا ومتناسقا مع ملامح وجهه. لكن هذه العمليات جعلت الكثير من النجوم يفقدون مصداقيتهم لدى الجمهور، خاصة بعد أن أنكر بعضهم إجراء عمليات تجميل واتضح فيما بعد أنهم خضعوا لها بالفعل.