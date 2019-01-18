فندق ياباني يسرح نصف عماله من الروبوتات

وفتح الفندق بابه قبل سنوات في العاصمة اليابانية طوكيو، كأول فندق معظم موظفيه من الروبوتات.

ودخل الفندق موسوعة غينيس بسبب هذا الأمر، حيث يعمل به حوالي 200 روبوت.

وتقوم الروبوتات في الفندق بخدمة الزبائن، كمرافقتهم، أو التأكد من هويتهم، أو الترفيه عنهم.

لكن مؤخرا تلقى الفندق عددا من الشكاوى من قبل الزبائن، حيث فشل أحد الروبوتات في الإجابة عن أسئلة زبون.

وقام روبوت آخر بإيقاظ أحد الزبائن كثيرا، لأنه يقوم بـ"الشخير" أثناء النوم.

واعتبرت فرانس 24 أن هذا الخبر قد يروق بعض الباحثين عن عمل في طوكيو.