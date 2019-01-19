رانيا يوسف تتحدى البرد في حمام السباحة (صور)

قررت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، أن تخرج عن المألوف، وتتحدى الصقيع وبرودة الطقس، بالخضوع لجلسة تصوير جريئة.

وتظهر رانيا يوسف في الصور الجديدة وهي في حمام السباحة، وكتبت معها: "هو ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد".

ومن المنتظر أن تعلن رانيا يوسف (45 عاما) عن اسم أحد معجبيها، لكي تمنحه فرصة لقضاء يوم معها أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وذلك بعد وصول عدد متابعيها إلى مليون متابع على "إنستغرام".

وذاع صيت رانيا يوسف خلال الأشهر الماضية، بعد أن أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالفستانين اللذان ارتدتهما في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، وفي حفل جوائز مجلة "دير جيست".

وتنشغل رانيا يوسف حاليا بتصوير مسلسلين لعام 2019، هما "دماغ شيطان" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويشاركها البطولة فيه الفنان باسم سمرة، و"عش الدبابير" من إخراج عادل الأعصر.