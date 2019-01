رانيا يوسف تتحدى البرد في حمام السباحة (صور)

View this post on Instagram

هوه ده التحدي الحقيقي، تحدي البرد 🙂 Photography: @ashourpho Fashion designer @souchaofficial Makeup artist @alaaeltonsy Hair stylist @mahmoud_hair_stylist

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Jan 17, 2019 at 12:38pm PST