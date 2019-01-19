"شيفروليه" تستعد لإطلاق أرخص سياراتها

أعلنت شركة "شيفروليه" استعدادها إطلاق نموذج جديد من سيارات "Tracker" الصغيرة.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، السيارة الجديدة مكونة من هيكل بطول 4.27 م، وعرض 1.79 م.

وتحتوي قمرة القيادة على مقاعد جلدية مريحة، وواجهة بشاشتين وأنظمة مالتيميديا وتكييف.

2020 Chevrolet Tracker Gets An Early Reveal In China https://t.co/GhkwWQ82lL pic.twitter.com/FhLFhfBMlL — AutoRepairTech.co (@AutoRepairTechs) January 16, 2019

ومن المفترض أن تتسع السيارة لخمسة ركاب، على أن يتم عرضها للمرة الأولى في معرض يقام بالصين خلال مارس/آذار المقبل.

وسيتم طرح السيارة بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر وعزم 110 أحصنة، وعلبة سرعة إلكترونية بست بمراحل، ونظام تعليق خاص لاجتياز أصعب الطرق، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

يذكر أن أقل سعر للسيارة سيصل إلى 13200 دولار أمريكي.