لهذا السبب... سيدة تجمع دماء الشباب وتبيعها للأغنياء

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، قامت شركة تدعى "أمبروسيا" أسستها جيسي كارمازين خريجة كلية ستانفورد الطبية، بتدشين مراكز نقل الدم في خمس مدن عبر الولايات المتحدة، لتجميع الدماء وبيعها للعجائز.

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ويبلغ سعر أكياس الدم، ثمانية آلاف دولار للتر الواحد، و12 ألف دولار مقابل لترين من الدم

وتتراوح أعمار المتبرعين من 16عاما كحد أدنى إلى 30 عاما كحد أقصى، وإلى الآن، خضع حوالي 150 مريضا، تتراوح أعمارهم بين 35 و92 عاما، لعلاجات "البلازما الشابة".

وأتت الفكرة من علاج تجريبي يسمى "parabiosis"، والذي أجري على الفئران وأظهر انخفاضا واضحا في اثنين من البروتينات المرتبطة بمخاطر السرطان.

وأعلنت الشركة قيامها بتجربة بمشاركة 200 فرد، إلا أنه لم يتم نشر أي نتائج للدراسة.

وتزعم الشركة وجود فوائد صحية من نقل الدم للمرضى، مثل "التركيز المتجدد، والذاكرة والنوم الأفضل، بالإضافة إلى المظهر الحسن".

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ومن جانبها، حذرت إيرينا كونبوي، الباحثة في جامعة كاليفورنيا، أنه من المحتمل أن يتسبب العلاج في أذى بدني للمتلقين.

وشددت على أن هذا النوع من العلاج معروف في المجتمع الطبي، ولكن لا تتم إجراء عمليات نقل الدم بشكل متكرر، حيث أن 50% من المرضى يعانون من آثار جانبية "سيئة للغاية".