بالفيديو... امرأة قادرة على سماع أفكار الرجال

هذا سؤال يطرحه الفيلم الكوميدي الجديد، "What Men Want" سيعرض خلال شهر فبراير/شباط المقبل، وتدور أحداثه حول امرأة تعاني من العثور على فرصتها الحقيقية في مجال الرياضة، بسبب هيمنه الرجال عليه، حتى تتعرض لحادث معين يجعلها قادرة على سماع أفكارهم، وتتفوق عليهم بفضل هذا.
والفيلم من بطولة الممثلة الأمريكية، المرشحة لجائزة الأوسكار، تاراجي بي هنسون، وهي بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير "Empire".
وتتشابه فكرة فيلم "What Men Want" مع مضمون الفيلم الكوميدي الرومانسي "What Women Want"، الذي عرض قبل 19 عاما، ومن بطولة الممثل الأسترالي الحائز على الأوسكار، ميل غيبسون.
🎬MOVIE HISTORY: 18 years ago today, December 15, 2000, the movie ‘What Women Want’ opened in theaters!#HelenHunt #MelGibson #MarisaTomei #AlanAlda #LaurenHolly #AshleyJohnson #MarkFeuerstein #ValeriePerrine #JudyGreer #SarahPaulson #AnaGasteyer pic.twitter.com/yyS88iqKvG— Film News Nostalgia (@FilmNewsNos) December 16, 2018
ويجسد غيبسون في أحداث الفيلم دور وكيل إعلانات، يتعرض لحادث ما، لجعله قادر على سماع أفكار النساء، ما يجعله لتفوق عليهن في مجال العمل.
وسيطرح فيلم "What Men Want" بصالات السينما الأمريكية في 8 فبراير المقبل.
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