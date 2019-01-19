بالفيديو... مصارع يقلب سيارة ليموزين بسهولة شديدة

في مشاهد لاقت رواجا كبيرا على موقع "يوتيوب"، أظهر مصارع أمريكي امتلاكه قوة هائلة، بعد أن نجح في قلب سيارة "ليموزين" بكل سهولة.

ولم يقلب، برون سترومان، أي سيارة ليموزين، ولكنها كانت السيارة الخاصة برئيس شركة "WWE"، فينس ماكمان، بعدما قرر معاقبته بتغريمه 100 ألف دولار، بل وحرمانه من المشاركة في نزال أمام المصارع بروك ليسنر على بطولة "WWE" العالمية، في مهرجان "رويال رامبل"، المقام في 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وعاقب فينس ماكمان بروان سترومان، بعدما خلع باب سيارته في البداية، إلا أنه لم يكترث بالعقوبة، وقام غاضبا بتدمير سيارته بالكامل وقلبها، في مشهد مذهل اجتاز 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، منذ طرحه الإثنين الماضي.

يذكر أن برون سترومان، الشهير بلقب "الوحش بين الرجال"، هو من فاز في مباراة "أعظم رويال رامبل" الجماعية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في شهر نيسان/أبريل.