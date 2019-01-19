"ديزني" تخرج عن المألوف وتحقق أمنية مريض سرطان قبل وفاته بأشهر

وافقت شركة "ديزني" العالمية، على تحقيق أمنية واحد من كبار معجبي القصص المصورة "مارفل"، قبل وفاته بأشهر.

وكان المريض، الذي يدعى ألكساندر، وهو شاب أسترالي، عبر عن أمنيته، من خلال موقع "ريديت"، أن يسمح له بمشاهدة الفيلم الجديد "Avengers: Endgame"، قبل وفاته، وذلك قبل طرحه رسميا في السينمات حول العالم، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأشار ألكساندر (33 عاما) إلى أنه يعاني من مرض وراثي نادر، توفيت على إثره شقيقته أيضا، ويعاني بسببه من سرطان في الفم وفشل في نخاع العظام، وقد يعيش حتى شهر أبريل/نيسان المقبل.

وبعد أن شارك أصدقاء أليكساندر قصته المؤثرة عبر موقع "ريديت"، أعلن عن أن شركة "ديزني" تواصلت معه، وأخبرته بأنهم يتناقشون حاليا حول طرق جعله يشاهد فيلم "Avengers: Endgame"، خلال الفترة المقبلة، قبل عرضه في السينمات.

ومن جانبه، عبر أليكساندر عن سعادته الغامرة برد شركة "ديزني" عليه، وقال إنه بكى فور قراءته لردهم عليه، وأضاف: "لقد كان هذا أقصى ما تمنيته، وأدين بالفضل للجميع".

ويعد فيلم "Avengers: Endgame" جزء ثاني من أحداث فيلم الجزء الثالث من أفلام "أفنجرز" بعنوان "Avengers: Infinity War"، الذي عرض في 2018، وانتهى بزوال غالبية أعضاء فريق "أفنجرز" بصورة غير مفهومة، ما شكل نهاية صادمة للعديد من جمهور "مارفل".

وطرحت شركة "ديزني" إعلان فيلم "Avengers: Endgame" في شهر ديسمبر/كانون الأول، استعدادا لعرضه بالسينمات حول العالم في 26 أبريل المقبل.