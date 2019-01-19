طوارئ في إسبانيا لإتمام مهمة إنقاذ صعبة لطفل عمره عامين

يواصل عمال الانقاذ عملهم لإنقاذ طفل سقط في بئر عميقة في جنوب إسبانيا منذ نحو أسبوع.

وكان من المقرر بدء حفر نفق أول لإنقاذ الطفل جولين الذي يبلغ من العمر عامين ليلة أمس الجمعة، ولكن تم التأجيل بسبب حالة الطقس والسطح الذي سيتم التعامل معه.

وتأمل فرق الإنقاذ أن يبدأ الحفر اليوم السبت، ويتوقعون أن يستغرق حفر النفق 15 ساعة.

وسقط الطفل في البئر التي يبلغ عرضها 25 سنتيمترا فقط ويصل عمقها إلى 100 متر يوم الأحد الماضي، أثناء تنزه عائلته في أرض خاصة في توتالان في ملقة.

وقال مسؤولون أمس الجمعة إنهم يأملون في العثور على الطفل حيا لكن العملية ستستغرق بضعة أيام على الأقل.

واجتذبت الحادثة اهتماما في أنحاء البلاد حيث ذكرت تقارير إعلامية أن والدا الطفل فقدا ابنا آخر كان يبلغ من العمر ثلاثة أعوام إذ توفي فجأة أثناء السير على شاطئ قريب من توتالان في عام 2017.