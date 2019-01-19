تصدع بيضة الرقم القياسي على انستغرام (صورة)

نشرت صفحة البيضة محطمة الرقم القياسي غلى انستغرام صورة جديدة للبيضة المشهورة، ولكن هذه المرة مع اختلاف بسيط.

في أوائل الشهر الجاري، نشر صاحب الحساب صورة لبيضة دجاجة، ودعا المستخدمين إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الإعجابات في الموقع، وأصبحت صورة البيضة الأكثر شعبية موقع انستغرام، حيث حصلت على إعجاب أكثر من 26 مليون مستخدم خلال عدة أسابيع، وحتى الآن أكثر من 49 مليون.

وقام ما يقرب من ثمانية ملايين شخص بالاشتراك في حساب "البيض".

وأضاف صاحب الحساب صورة جديدة للبيضة، ولكنها هذه المرة متصدعة قليلا، حيث جمعت الصورة بعد إضافتها بنحو 15 ساعة ما يقارب الـ5 مليون إعجاب.

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وفي التعليقات، نصح بعض المستخدمين ممازحا البيضة بالتصرف بحذر أكثر من أجل تجنب التصدعات الجديدة.

وحطمت صورة البيضة رقم كايلي جينر القياسي، والتي حققت صورتها مع ابنتها أكثر من 18 مليون إشارة إعجاب.