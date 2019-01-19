العثور على جثة متجمدة لمواطن أردني في سوريا

عثر في محافظة السويداء السورية على جثة قيل إنها تعود لمواطن أردني دون معرفة أسباب تواجدها في ذلك المكان.

وذكرت صفحة "السويداء24" على موقع "فيسبوك" أنه تم العثور على جثة المواطن الأردني "دحام الهميلان" شرقي بلدة "ملح" جنوب شرق المحافظة.

وأشارت الصفحة في منشورها اليوم السبت 19 كانون الثاني/ يناير، إلى أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى مدينة صلخد في المحافظة المذكورة، حيث لا تزال حيثيات الحادثة غامضة، إضافة إلى أنه لم يعرف سبب تواجد جثة "الهميلان" في هذه المنطقة أو طبيعة عمله، فيما تتابع الجهات المعنية القضية لكشف تفاصيلها.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "عمون" الأردنية على موقعها الإلكتروني أن الجثة التي تعود للأردني "الهميلان" كانت متجمدة، وذلك دون أن تنسب صحة أو عدم صحة تجمد الجثة إلى أي مصدر يذكر.