وجه فنانة لبنانية على بيضة... والممثلة: كرتونة البيض تصير بـ50 ألف

قامت ممثلة تشكيلية برسم وجه فنانة لبنانية على بيضة، وذلك بعد أن تصدرت "بيضة" موقع إنستغرام كأكثر صورة لاقت إعجابا.

ورسمت فنانة تشكيلية، وجه الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على بيضة ونشرت فيديو لها في أثناء الرسم على موقع إنستغرام.

ونشرت نادين نسيب نجيم الفيديو، معجبة به، وعلقت أنها تخاف من ارتفاع سعر البيض بعد الضجة التى حدثت مؤخرا.

وقالت نادين: "شكراً كتير بس رح موت واعرف شو قصة هالبيضة آخذة كل هالضجة، البيض عندي بالبراد صار تحفة فنية، عم نخجل نفقس بيضة ناكلها"، وأضافت: "يا خوفي كرتونة البيض تصير بـ ٥٠ ألف!".

ونشرت صفحة على موقع إنستغرام "بيضة دجاجة" في أوائل الشهر الجاري،ودعا صاحب الحساب المستخدمين إلى تحطيم الرقم القياسي لعدد الإعجابات في الموقع، فحصلت الصورة على إعجاب أكثر من 26 مليون مستخدم خلال عدة أسابيع، وحتى الآن أكثر من 49 مليون.