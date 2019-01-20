طليقة عمرو دياب تفسر سبب هجومها على إحدى الصحفيات

ردت طليقة المطرب المصري، عمرو دياب، على هجومها على إحدى الصحفيات، عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وكانت صحفية هاجمت فيلم "الضيف"، المعروض في السينمات حاليا، وغردت عبر "تويتر" أمس السبت، لإحدى بطلات الفيلم، الممثلة المصرية، شيرين رضا: "عن أي فيلم تتحدثون، هل تعتبري أن "الضيف" يمكن اعتباره فيلما، أنتم تمزحون، فإبراهيم عيسي يمجد نفسه كمفكر تنويري، ويدعي أنه يصنع فيلما، اتركوا السينما في حالها".

ومن جانبها، ردت شيرين رضا على الصحفية بغضب: "نترك السينما لمن يا ترى، أمثالك مثلا، وأنت لا تعرفين أن تكتبي جملة إنجليزي صحيحة في الـ "Bio" الخاصة بك، اكتبي عربي أو تعلمي إنجليزي ثم تحدثي معي عن السينما يا شاطرة".

نسيب السينما لمين يا تري؟ امثالك مثلا؟ مش عارفة تكتبي جملة إنجليزي صح في البايو؟ اكتبي عربي او اتعلمي إنجليزي وبعدين كلميني عن السينما يا شاطرة!! https://t.co/A2pr9Hlzwx — Shereen Reda (@ShereenReda) January 19, 2019

وتعقيبا على هجومها على الصحفية، قالت شيرين رضا، أثناء حلولها ضيفة في برنامج "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر": "متي يكون مسموحا لي الرد على من يسبني، واندهشت من سؤالها إن كان "الضيف" فيلما سينمائيا، فهو ليس زجاجة مياة غازية، ورددت عليها أنه بما أنها صحفية فعليها أن تتعلم الإنجليزية حتى تكتب بطريقة صحيحة بدلا من الأخطاء التي وقعت فيها".

وشيرين رضا هي الزوجة الأولى للمطرب عمرو دياب، والذي تزوج من بعدها زوجته الحالية، زينة عاشور.

وفيلم "الضيف" قصة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ومن إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

وكانت شائعات قد انتشرت في الفترة الماضية حول صدور قرار رقابي بمنع عرض فيلم "الضيف"، ولكن نفى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، هذه الشائعة، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.