وفاة أكبر معمر في العالم (صورة)

وولد نوناكا في 25 يوليو/تموز 1905 في اليابان، وكان لديه خمسة أطفال، اثنان منهم كانوا على قيد الحياة في العام 2018، وفقا لموقع "tv-asahi" الياباني.
في السنوات الأخيرة من حياة المعمر، عاش نوناكا مع أحفاده بالقرب من الينابيع الساخنة في جزيرة هوكايدو، وكان يحب قراءة الصحف ومشاهدة مباريات السومو والأوبرا.
世界最高齢の男性 113歳の野中正造さん死去 https://t.co/UbbYpJwU0t pic.twitter.com/965nMvLjSv— nhk_news_ranker (@nhk_news_ranker) January 20, 2019
ومن المحتمل نقل لقب أكبر رجل في العالم إلى الألماني غوستاف غرنيت، المولود في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1905.
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