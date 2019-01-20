بعد تعرضها لموقف محرج... إليسا تداعب المصريين (فيديو)

تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لموقف محرج على المسرح، أثناء إحيائها أحدث حفلاتها الغنائية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأثناء أداء إليسا لأغنية "أسعد واحدة"، في حفلها الخيري في مصر، انقطع التيار الكهربائي في القاعة المقام بها الحفل في فندق "هيلتون هيليوبليس".

ومن جانبها، تداركت إليسا الموقف بمداعبة الجمهور، قائلة: "ما هذا الجو الجميل، لقد انقطعت الكهرباء، هنا أيضا تنقطع وليس في لبنان فقط".

وحمل الحفل شعار "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي ذهبت عائداته للتبرعات الخاصة بعلاج مرضى السرطان.

وتلقت إليسا في نهاية الحفل تكريما، باعتبارها سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر، بعد تعيينها من قبل وزارة الصحة اللبنانية.