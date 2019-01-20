الموت يفجع صوفينار

أفجع الموت الراقصة الأرمينية، صوفينار، إذ قامت بنعي والدها، عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشرت الراقصة الشرقية صورة لوالدها الراحل، عبر "إنستغرام"، وكتبت معها: "أبي حبيبي ارقد في سلام".

وصافيناز أو صوفينار جوريان، هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، ولدت في 20 ديسمبر/كانون الأول 1983 في الاتحاد السوفيتي.

واحتفلت صوفينار في شهر ديسمبر/كانون الأول بعيد ميلادها الـ 35 بأحد الملاهي الليلية في القاهرة.

ونالت صوفينار شهرة واسعة في العالم العربي خلال السنوات الماضية، من رقصها في عدد من الأفلام التجارية، وجاءت انطلاقتها من فيلم "القشاش"، من بطولة حورية فرغلي، ومحمد فراج، وإنتاج 2013.