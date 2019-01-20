مطعم يحذر زبائنه: فكروا مرتين قبل زيارتنا

في إجراء نادر الحدوث، حذر أحد المطاعم زبائنه من القدوم إليه، ودعاهم إلى التفكير بعناية شديدة قبل اتخاذ قرار تناول الطعام لديه.

وقصد مطعم "ليون" في تحذيره، الزبائن الذين يعانون من الحساسية المفرطة من بعض الطعام، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وقال جون فينسنت، الشريك المؤسس لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة، إنه "من المستحيل ضمان خلو أطباقه بالكامل من مسببات الحساسية".

وكتب في منشور على موقع "ليون" الإلكتروني: "إن فكرة أن "ليون" قد يسبب ضررا لأحد ضيوفنا مروعة، ولذلك نطلب من هؤلاء الذين يعانون من الحساسية الجدية أن يفكروا بعناية بشأن اختيارهم تناول الطعام معنا".

وتابع: "نحن نقدر مدى تسبب تحذيرنا في إحباطكم، ولكن لا شيء أهم من سلامتكم".

This is not our policy and never has been. We would not refuse our guests, regardless of their allergy. We're really sorry if a few rare and isolated incidents have made it seem otherwise. — LEON (@leonrestaurants) January 17, 2019

وفسر البعض تحذير مطعم "ليون" أنه سيبدأ في إبعاد الزبائن عنه إذا كانوا مصابين بحساسية شديدة، ولكن خرج متحدث باسم الشركة لينفي أن الأمر ليس كذلك، واعتذر "إذا كانت بعض الحوادث النادرة والمنعزلة قد جعلت التحذير يساء فهمه".

ويأتي تحذير سلسلة مطاعم "ليون"، بعد وفاة زبونة تدعى ناتاشا إدانان لابيروس، البالغة من العمر 15 عاما، التي كان لديها رد فعل تحسسي مميت على ساندويتش بريت ماجر في عام 2017.

ولكن، أثار تحذير مطاعم "ليون"، انتقادات وعضب على "تويتر"، إذ غرد أحدهم: "قد يعلنون أيضا أنهم لا يستطيعون ضمان عدم حدوث أي تسمم غذائي في محلاتهم، لذا يجب على جميع العملاء التفكير في تناول الطعام بعناية لديهم".

This is really disappointing! What a terrible message to send! Who does their corporate communications? I have enjoyed eating at #Leon but this really makes me feel unwelcomed as a customer. Definitely not going to eat there anymore! — Leanna Yip (@leeyip) January 10, 2019

وفيما غرد آخر: "هذا مخيب للآمال حقا"، أضافت أخرى: "يا لها من رسالة بشعة لإرسالها للناس، من المسؤول عن الاتصالات الخاصة لديهم، لقد استمتعت بتناول الطعام في "ليون"، ولكن هذا التحذير يجعلني أشعر فعلا بأنه غير مرحب بي كزبونة، بالتأكيد لن أتناول الطعام هناك بعد الآن".