تحديث من "واتسآب" يأتيك بالجديد والمثير

يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، لطرح تحديث جديد، يحمل كل ما هو جديد ومثير لمستخدميه.

وسيسمح التحديث الجديد كليا للمستخدمين بالوصول إلى ملصقات "ستيكرز" أكثر مما طرحته الإصدارات السابقة، وذلك بفضل قيام "واتسآب" بالاندماج مع لوحات مفاتيح تابعة لجهات خارجية.

© REUTERS / Thomas White "واتسآب" يستعد لتعميم ميزة تحميك من عيون زوجتك

وكانت تتسم الإصدارات السابقة من "واتسآب"، بعدد محدود من "الستيكرز"، وذلك بسبب القيود المفروضة على لوحة المفاتيح الخاصة به.

وستتوفر الملصقات جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لـموقع "وابيتاإنفو"، الذي كان أول من اكتشف التحديث الجديد لـ "واتسآب".

ويجري حاليا اختبار ميزة "دمج الملصقات" بواسطة "غوغل" من أجل "جي بورد"، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية الذي طورته "غوغل" لهواتف "آيفون" و"أندرويد".

WhatsApp teste l’intégration des stickers dans le Google Gboard pic.twitter.com/8oarHYWNWq — Jérôme Vachez (@jvachez) January 20, 2019

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح "واتسآب" مزايا أخرى، ستساهم في توفير الأمان والخصوصية لمستخدميه، ومنها ميزة "بصمة الإصبع" للدخول إلى الحسابات.

كما سرت شائعات أن "واتسآب" يخطط لتوفير عملة مشفرة جديدة بداخله، والتي يقول المحللون إنها يمكن أن تجذب دفعات الجيل التالي لمستخدميها في الهند.

ويمتلك تطبيق "واتسآب" ما يقرب من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا.