من بينها العربية... تعرف على اللغات الأعلى أجرا في روسيا

كشف الخبراء في موقع التوظيف الروسي "adzuna" عن اللغات التي يفضلها أرباب العمل للتوظيف في روسيا.

واحتلت اللغة اليابانية المركز الأول في قائمة اللغات الأعلى أجرا، حيث تعتبر اللغة اليابانية هي الأكثر طلبا من قبل الشركات العاملة في مجال التجارة الدولية.

وتلتها اللغة الإسبانية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، كما تعتبر إسبانيا المقصد السياحي المفضل لعدد كبير من الروس، والعديد من شركات السياحة والتجارة يبحثون عن الأشخاص الذين يتقنون اللغة الاسبانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب اللغة البلغارية.

— Комсомольская правда (@kpru) January 20, 2019

وبحسب الخبراء نمت شعبية بلغاريا بين السياح الروس في السنوات الأخيرة، لذلك تحتاج شركات السفر إلى موظفين لديهم معرفة باللغة لتنظيم الجولات ومرافقة مجموعات المصطافين في الخارج.

وجاءت اللغة العربية في المركز الرابع في قائمة اللغات المفضلة لدى أرباب بالعمل بمتوسط راتب 55 ألف روبل شهريا. وعلى عكس التوقعات لم تكن اللغة الإنجليزية ضمن قائمة أكثر 10 لغات مفضلة لدى أرباب العمل فقد احتلت المركز الحادي عشر في التصنيف.

ووفقا للخبراء فإن الكثير يعرفون اللغة الإنجليزية، لذلك يجد صاحب العمل ببساطة الشخص المناسب مقابل أجر متوسط، على الرغم من أن أكثر الشواغر الوظيفية، كانت بالنسبة للأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية، وبلغت أكثر من 38 ألف إعلان وظيفي.

والوضع مشابه بالنسبة اللغة الصينية، فقد احتلت المرتبة الثالثة عشر من حيث الطلب بين أرباب العمل في تصنيف اللغات الأعلى أجرا.