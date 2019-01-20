جيليان أندرسون تلعب دور مارغريت تاتشر في مسلسل "التاج"

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الممثلة الأمريكية جيليان أندرسون، ستمثل دور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في مسلسل الدراما والسيرة الذاتية "التاج".

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" تروي سلسة "التاج" قصة حياة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية منذ زواجها عام 1947.

يذكر أن النجمة الأمريكية الحائزة على جوائز غولدن غلوب وزحل لأفضل ممثلة، كانت قد اشتهرت بتمثيل دور ضابط "الإف بي آي " في مسلسل "الملفات السرية"، وستظهر أندرسون في الموسم الرابع من السلسلة، المقرر عرضه عام 2020.

الجدير بالذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر كانت تلقب "بالمرأة الحديدية" بسبب اتباعها سياسية اقتصادية ليبرالية محضة وصراعها ضد نقابات العمال. قامت تاتشر بخصخصة كبرى الشركات البريطانية. رحلت تاتشر وتركت الشعب البريطاني منقسم بشأنها، فهناك من يكن لها حبا كبيرا وهناك من يكرهها.