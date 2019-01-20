عباس النوري: "تنكة المازوت" الآن أهم بالنسبة لي من كل باب الحارة

يجري حاليا العمل على إجراء مصالحة بين منتجين للمسلسل السوري الشهير "باب الحارة" للوصول إلى تسوية بين الأطراف.

وفي التفاصيل، لا تزال الخلافات قائمة بين شركتي "ميسلون" التابعة لبسام الملا و"قبنض" التابعة لمحمد قبنض، حول أحقية إنتاج أجزاء جديدة من مسلسل "باب الحارة" رغم أن الرقابة السورية أجازت أخيرا النصين مع فارق واضح في التقارير التقييمية لصالح النص الذي كتبه السيناريست فؤاد شربجي. بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، لم يقل القضاء كلمته النهائية، علما بأنه لا توجد في سوريا محاكم فنية مختصة، إذ ينطق بأحكام مثل هذه المسائل قضاة ليس لديهم أي خبرة أو إطلاع فني كاف.

وعلمت الصحيفة عن نية مصالحة تجري حاليا والتوصل إلى صيغة تسوية بعدما التقى المنتجان السوريان في دبي أخيرا حيث يقيم الملّ.

ويأتي ذلك على الرغم من استمرار حالة الضخ الإعلامية بالنسبة لشركة "قبنض" وترويجها عن استقدام ممثلين إلى العمل بينهم النجم عباس النوري، إذ نشرت له صورا وهو يزور مكاتب الشركة، فاضطر للنفي بتصريح إعلامي قال فيه: "تنكة مازوت الآن أهم بالنسبة لي من كل باب الحارة".

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وقد استبعد النوري عن الجزء العاشر من العمل في نسخته الأساسية بسبب أجره العالي، بعدما حصل اختلاف كبير في سوية المسلسل والممثلين الذين سيعملون فيه. إذ قدم النجم مصطفى الخاني اعتذاره أيضا عن عدم أداء دور "النمس" فيما أعيد الاتفاق مع نزار أبو حجر بدور "أبو غالب" ودخل النجم سلوم حداد ليلعب دورا جديدا إلى جانب صفاء سلطان وكرم الشعراني.