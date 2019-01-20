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00:15 21 يناير/ كانون الثاني 2019
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    نزلات البرد

    سر برودة أطرافك في الشتاء... 6 أشياء يجب أن تعرفها

    © Sputnik . Andrey Stenin
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    يواجه بعض الأشخاص صعوبات كثيرة في فصل الشتاء، أبرزها شعورهم الدائم ببرودة أجسادهم، خاصة الأطراف.

    الحفرة الزرقاء العظيمة في دولة بليز، البحر الكاريبي
    © flickr.com / 2il org
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    أورد موقع "هيلث" 7 أشياء قال إنها أسباب شعورك بالبرودة حتى عندما يكون الجو مناسب في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن بعضها ربما يشير إلى إصابة ببعض الأمراض، خاصة إذا كنت تشعر بأن أطرافك تكاد تتجمد.

    وأوضح الموقع أن النساء تشعر بالبرودة أكثر من الرجال، في حين يكون مرضى السكري، والأشخاص، الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية.
    1- نقص الوزن
    النحافة الزائدة تجعل الجسم يفتقر إلى المستوى الكافي من الدهون المطلوبة لعزلك عن درجات الحرارة الباردة، كما أن نقص الغذاء يعني أن الجسم لا يمتلك سعرات حرارية كافية لحمايته من البرودة، وهو ما يجب تجنبه بتناول غذاء مناسب.
    2- نقص الحديد
    يعد نقص الحديد في الجسم سببا رئيسيا في شعورك بالبرودة الدائمة، لأن معادن الحديد لها دور مهم في قدرة خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى كل خلايا الجسم، بصورة تنعكس على قدرتها على مقاومة البرودة، ولتجنب ذلك يجب تناول الأطعمة، التي تحتوي على هذا المعدن وخاصة البيض والأسماك.

    3- مشاكل الدورة الدموية
    عدم تدفق الدم إلى الأطراف، يجعلها تشعر بالبرودة بصورة كبيرة، وهذا ربما يشير إلى وجود مشاكل في الدورة الدموية وكفاءة القلب وقدرتها على ضخ الدم إلى الأطراف، أو ربما يكون سببها وجود مشاكل في شرايين الجسم.
    4- قلة النوم

    تؤدي قلة النوم إلى التأثير على قدرة العقل على تنظيم درجة حرارة الجسم، حيث يؤدي ذلك إلى نقص ضخ الدماء إلى الجسم وتراجع مستويات درجة حرارة الجسم.
    5- نقص المياه
    يمثل الماء نسبة 60 في المئة من وزن جسم الإنسان، وهو يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وفي حالة نقص الماء فإن مستويات الحرارة في الجسم لا تصل إلى المستويات المطلوبة، بصورة تجعل الشخص يشعر ببرودة دائمة.

    6- نقص الفيتامينات
    يؤدي نقص فيتامين "بي — 12" إلى انخفاص قدرة الجسم على صنع خلايا الدم الحمراء، التي تساهم في نقل الأكسجين إلى أطراف الجسم، وهو ما يعني انخفاض قدرتها على مقاومة البرودة.

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    تحمل البرد, الدورة الدموية, كرات الدم الحمراء, الشتاء, أخبار الصحة, أخبار منوعات
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