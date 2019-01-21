بعد عامين من انفصاله عن أنجلينا جولي... براد بيت يعيش قصة حب جديدة

كشفت تقارير إعلامية أن النجم العالمي براد بيت يعيش قصة حب جديدة بعد عامين من انفصاله عن زوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن النجم العالمي براد بيت البالغ من العمر 55 عاما، يُواعد النجمة العالمية تشارليز ثيرون 43 عاما منذ شهر تقريبا.

© AP Photo / Frank Augstein جولي وبراد بيت يتفقان على حضانة الأولاد

وأكد مصدر للصحيفة أن علاقة الحب بين براد وتشارليز ظهرت خلال حضورهما عرض فيلم "روما"، الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أن تشارليز كانت تحتسي المشروبات الكحولية في زاوية الملهى، بينما اقتصر مشروب براد على الماء، وذلك لأنّه توقف عن تناول المشروبات الكحولية منذ طلاقه من أنجيلينا جولي، كما أضاف بأنّهما كانا في غاية الانسجام مع بعضهما، فكان هُناك بعض التّلامس ووضع براد يده خلف ظهرها، وغمزها في لحظةٍ من اللحظات.

وشهدت السنوات الأخيرة من حياة الفنان الكثير من المشاكل والأزمات بعد انفصاله عن أنجلينا جولى، حيث ترك الممثل الأمريكي، بكتابة وصية كل أملاكه لأولاده الستة، والزوجة السابقة أنجلينا جولي لن تحصل على أي شيء.

وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطلاق، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت عشر سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.