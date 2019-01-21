حفرة زرقاء وأكبر مقبرة ورسوم تدل على الفضائيين... مناطق لا تعرفها في الوطن العربي

الوطن العربي زاخر بعجائب طبيعية أسطورية، فهو يمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى بحر العرب والخليج العربي شرقاً. ما يمنحه تنوعا طبيعيا هائلا. جمعنا لكم أماكن ساحرة وفريدة من نوعها تميز عالمنا العربي العجيب، تستحق الزيارة.