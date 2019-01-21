طفلة تبلغ من العمر عامين تسلم نفسها للشرطة (فيديو)

أثار مقطع فيديو لطفلة أمريكية في الثانية من عمرها ضجة واسعة، بعدما ظهرت وهي تسير نحو الشرطة رافعة يديها إلى الأعلى.

أوضح مسؤول الشرطة في مدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا، مايكل ديليو، أن الطفلة قامت بتقليد والديها الموقوفين، على نحو تلقائي، وفقا لما نقلته "فوكس نيوز".

وقام الشرطي المسؤول بمخاطبة الطفلة، طالبا منها إنزال يديها، قائلا لها "أنت في أمان. اذهبي إلى أمك".

وأوقفت الشرطة والدي الطفلة، عقب تلقي بلاغ بشأن جريمة سرقة باستخدام السلاح.

ووفقاً لموقع "سكاي نيوز" عربية، اضطرت الشرطة إلى تقديم توضيح بشأن الفيديو حتى تنفي عن نفسها تهمة اضطرار طفلة إلى السير وهي رافعة يديها مثل أي مشتبه فيه في مرحلة الرشد القانوني.

يذكر أنه تم العثور على قطعة سلاح داخل سيارة الوالدين، ووجهت لهما تهمة السطو المسلح على محل للملابس.