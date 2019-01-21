في يومه العالمي... 5 فوائد للعناق وتبادل الأحضان

وصاحب فكرة "يوم العناق العالمي" هو رجل الأعمال الأمريكي الاجتماعي، كيفن زابورني، الذي أنشأه للمرة الأولى في عام 1986، بحسب موقع "لوفيلدر".

واختار زابورني 21 يناير تحديدا للاحتفال بفكرته غير التقليدية، بعدما لاحظ أن الحالة المعنوية للناس بشكل عام تنخفض في الفترة بين "الكريسماس" وعطلة رأس السنة وعيد الحب "الفالنتاين"، وأعياد الميلاد.

ويرى زابورني أن "المجتمع الأمريكي يشعر بالخجل من إظهار مشاعره في الأماكن العامة"، وأعرب عن أمله في أن يغير "يوم العناق الوطني" تلك الفكرة.

National Hugging Day is an annual event dedicated to hugging. It was created by Kevin Zaborney and occurs annually on January 21. The day was first celebrated on January 21, 1986 in Clio, Michigan, USA. #nationalhuggingday pic.twitter.com/rOCSYTy2a4 — Tamara Burks (@TamaraBurks) January 21, 2019

ويذكر أن مجموعة من الناس في أواتاوا بكندا، حاولوا أن يدخلوا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، في عام 2010، بتسجيلهم لـ "أكبر عناق جماعي"، أثناء حدث الغابة الكهربائية، والذين بلغ عددهم 10 آلاف و544 شخص، ولكنهم فشلوا في مسعاهم.

وهناك أيضا العديد من الفوائد للمعانقة وتبادل الأحضان، فبخلاف أنه وسيلة لعلاج العديد من الأمراض وتخفيف التوتر، وكذلك المساعدة في بناء الثقة وتقوية جهاز المناعة، فهناك 5 حقائق مثيرة أخرى عنه:

1- غالبية الناس ينجحون في مد ذراعهم اليمنى بالكامل أثناء العناق.

2- العناق الجسم بالكامل يقلل من مستويات التوتر أو الشعور بالوحدة.

3- المزيد من العناق يؤدي لانخفاض ضغط الدم.

#Efeméride || 21 de Enero



El día Mundial del Abrazo fue conmemorado por primera vez en el año 1986 en Michigan, Estados Unidos. La idea original surgió de Kevin Zaborney, que pretendía dar a conocer la importancia de los beneficios de un abrazo. pic.twitter.com/nxItGlT9PV — Corporación Venezolana de Guayana (@CVG_Oficial) January 21, 2019

4- من المعروف أن العناق يعمق العلاقات لمساعدة المرء على الشعور بالأمان.

5- قد يؤدي العناق إلى التخفيف من مخاوف بعض الناس.