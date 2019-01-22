كشف أثري تاريخي... التوصل لموقع قبر الملكة كليوباترا

تنتظر مصر اكتشافا أثريا كبيرا طال انتظاره، بعدما كشفت تقارير تحديد موقع دفن ملكة مصر القديمة كليوباترا وعشيقها مارك أنطونيو.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال عالم المصريات ووزير الدولة السابق لشؤون الآثار زاهي حواس، إن موقع قبر كليوبترا وأنطونيو موجود في منطقة تابوسيريس ماغنا، على بعد 30 كيلومترا من الاسكندرية.

وأوضح حواس أنه يأمل في العثور على قبرهما قريبا، وأنه يعتقد أنهما دفنا معا في القبر نفسه.

وقال حواس: "نحن قريبون جدا من العثور على الموقع الصحيح للقبر. نحن على المسار الصحيح، ونعلم أين سنبدأ أعمال الحفريات".

يذكر أن كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، ووقعت في غرام أنطونيو.

ويسود اعتقاد، بأن أنطونيو وكليوبترا أقدما على الانتحار عام 31 قبل الميلاد، بعد خسارة الحرب أمام القائد الروماني أوكتافيوس، في معركة أكتيوم.