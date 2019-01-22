"بي إم دبليو" تكشف النقاب عن نسختها الجديدة من السيارة إكس3 (فيديو + صور)

كشفت شركة BMW الألمانية الشهيرة، عن النسخة الجديدة الرياضية من سيارة "X3 M" الكروس أوفر.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية، تمتاز السيارة الجديدة بهيكل يحمل بعض التعديلات في الأضواء الأمامية والخلفية، وغطاء المحرك المزود بخطوط تحسن من أيروديناميكية المركبة، والمقدمة الشبكية المزودة بفتحات هوائية كبيرة.

2020 BMW X3 M leaked by the crossover’s iDrive infotainment system. The crossover is rumored to have up to 474 hp. #BMW #X3M #X3 pic.twitter.com/X51VhvOJkn — Cole Marzen (@cole_marzen) January 20, 2019

ومن المقرر تزويد السيارة بمحرك توربيني بسعة 3.0 لترات، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، للوصول إلى سرعة 280 كلم/ساعة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

النماذج المعدلة من المركبة سيتم تزويدها بمحركات 3.5 لتر، وعزم 480 حصانا، لتصل بها إلى سرعة أقصاها 330 كلم/ساعة، مع وجود أنظمة تعليق وفرامل رياضية خاصة.