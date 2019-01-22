اكتشاف باروكة ترامب... مخلوق غريب يثير جدلا على السوشيال (صورة)

وجد المواطنون على شاطئ نيو ساوث ويلز في أستراليا، كائنا غريبا يشبه الهلام ولديه نهايات مشعرة من الأسفل.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعية صور المخلوق بشكل واسع، كما نقلت "ذي سان".

وشبه الكثيرون الكائن بشعر ترامب المستعار، وعلق أحد المستخدمين بسخرية، باروكة ترامب تسبح على الشاطئ، إنه كائن غريب.

وأضاف آخر: "لكنني لا أريد أن أشبه المخلوق الجميل بشيء كهذا".

وقال آخر إنه مخلوق غريب من الصعب معرفة ما إذا كان كاملا أو إنه جزء من شيء ما، إنه شيء غامض لذلك جذب الكثير من الاهتمام.

وسرعان ما حدد الخبراء هوية هذا الكائن، وقال مدير مركز البحوث البحرية كيرين وود، أن الحيوان المكتشف هو الجزء العلوي من قنديل البحر من نوع jelly blubber.

ويعد شعر ترامب موضع سخرية خصيصا بعد انتشار فيديو لشعره، وهو يتطاير في الهواء، أثناء صعوده لطائرة الرئاسة الأمريكية، وأكد ترامب مرارا أن هذا هو شعره الحقيقي وليس مستعارا.

وقال ترامب في كلمته الأخيرة قبل أن يصبح الرئيس الـ45 في تاريخ أمريكا: "أرغب في أن تمطر السماء، حتى يتأكد الناس من أن هذا هو شعري الحقيقي".

وكشف طبيب دونالد ترامب في البيت الأبيض، سابقا، أنه يواظب على استخدام علاج للحفاظ على صحة ومظهر شعره وهو عقار "بروبيشيا" لمنع تساقط الشعر.