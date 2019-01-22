ترشيحات أوسكار... "بلاك بانثر" يدخل التاريخ وليدي غاغا وممثل مصري أبرز المنافسين

دخل فيلم "بلاك بانثر" التاريخ، بكونه أول فيلم أبطال خارقين يرشح لجائزة أوسكار، وذلك في الحفل الذي سيقام خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وينافس فيلم "بلاك بانثر" من إنتاج شركة "مارفل"، على الفوز بالأوسكار، إلى جانب 7 أفلام، هي "بلاكلانسمان" وبوهيميان رابسودي" و"ذا فيفوريت" و"غرين بوك" و"روما" و"إيه ستار إز بورن" و"فايس"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

© AFP 2018 / LOIC VENANCE رسميا... اللبنانية نادين لبكي أول مخرجة عربية ترشح للأوسكار

كما رشح الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده لدور مطرب الروك الراحل فريدي ميركوري، في فيلم "بوهيميان رابسودي" ، وذلك بعد أسابيع من فوزه عن نفس الدور في حفل "غولدن غلوب".

جاء ذلك خلال إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، اليوم الثلاثاء، الترشيحات النهائية لحفل جوائز الأوسكار الـ 91.

ورشح كل من كريستيان بيل وفيغو مورتنسن وبرادلي كوبر وويلم دافو لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، إلى جانب رامي مالك.

ونال الممثل كريستيان بيل ترشيحا لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، عن تجسيده لدور ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الإبن، في فيلم "فايس".

كما تصدر فيلم "روما" من إنتاج شبكة "نتفليكس" قائمة الترشيحات التي أعلنتها اليوم أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية القوائم لجوائز الأوسكار الـ91. وتصدر "روما" قائمة الترشيحات بـ10 جوائز، أهمها جائزة أفضل "فيلم درامي" وأفضل "فيلم أجنبي"، وترشح مخرجه ألفونسو كوارون لنيل جائزة أفضل مخرج. تبعه في عدد الترشيحات فيلم "فيفوريت" بـ 9 جوائز، تلاه "ستار اذ بورن" و"فايس" بـ8 جوائز، ثم "بلاك كلانزمان" 6 جوائز. يذكر أن هذه أول مرة ينال فيلم، لم يعرض في دور السينما بشكل أساسي بل عبر خدمة بث الأنترنت، على العدد الأكبر من الترشيحات للأوسكار. وتصر "نتفليكس" على أن أي أفلام ترسل إلى دور العرض لا بد أن تكون متاحة على خدمتها للبث على الإنترنت في اليوم ذاته.

وللمرة الأولى، رشحت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا لجائزة أوسكار أفضل ممثلة رئيسية، عن دورها فيلم "إيه ستار إز بورن".

A Star is Born has scored 8 #Oscar Nominations:



• Best Actor — Bradley Cooper

• Best Actress — Lady Gaga

• Best Supporting Actor — Sam Elliot

• Best Adapted Screenplay

• Best Cinematography

• Best Sound Mixing

• Best Original Song — Shallow

• Best Picture (Best Movie) pic.twitter.com/L8Yw4mtfym — Lady Gaga Charts • News (@charts_lady) January 22, 2019

وتنافس غاغا على الفوز بالجائزة في هذه الفئة، أمام كل من غلين كلوز وأوليفيا كولمان وميليسا ماكارثي ويالتزيا أباريشيو.

كما رشح الفيلم اللبناني، "كفر ناحوم"، لجائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي، إلى جانب "cold War" من بولندا، و"روما" من المكسيك، و"Shoplifters" من اليابان، و"Never Look Away" من ألمانيا.

وسيقام حفل الأوسكار الـ 91 على مسرح "دولبي" في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 24 فبراير.