"أمازون" تتخلى عن خطط بناء مقر في نيويورك

وكانت الشركة تخطط لتوظيف 700 شخص في نيويورك، في إطار مشروع المقر (إتش كيو 2) بنهاية العام الحالي، وفقا لـ"رويترز".

وعلقت الشركة قائلة إنها لن تعيد إطلاق عملية البحث عن مقر: "في الوقت الحالي، سنمضي قدما وفقا للمخطط شمالي فيرجينيا وناشفيل، وسنواصل التعيين والنمو في مكاتبنا السبعة عشر ومراكزنا في الولايات المتحدة وكندا".

وأضافت: "بالنسبة لـ "أمازون"، فإن الالتزام ببناء مقر جديد يتطلب علاقات إيجابية فيها تعاون مع الولاية والمسؤولين المحليين المنتخبين، وسيكونون داعمين في الأجل الطويل".