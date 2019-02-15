بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تثير جدلا حول تصريحاتها عن الصلاة

وأكدت أثناء استضافتها في برنامج "تخاريف"، من تقديم الإعلامية، وفاء الكيلاني، على فضائية "إم بي سي"، أنها تصلي دائما، ولكنها لا تلتزم بذلك.
وأوضحت أن زوجها حسام حبيب "مجنون مانيكور وبيديكور" على حد وصفها، أي فن وضع الطلاء على أظافر اليدين والقدمين.
وأضافت: "وأنا لا أعرف أصلي أمام الله وأنا أضع مانوكير… أشعر أنني لست نظيفة".
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وأشارت إلى أن هذا الأمر يشكل موضوع خلاف بينها وبين زوجها.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر نيسان/أبريل الماضي.
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