"واتسآب" يصدم مستخدميه بسبب "إيحاء جنسي"

كشف تطبيق التراسل الفوري الأشهر، "واتسآب"، عن مجموعة "الإيموجيز" الخاصة به، التي سيطرحها خلال العام الحالي 2019، والتي من بينها رمز تعبيري مثير للجدل.

وأشار "واتسآب" إلى أنه سيطرح 270 رمزا تعبيريا خلال 2019، لكل أنواع الهواتف الذكية، والتي سترضي جميع الأجناس والأعراق، وحتى ذوي الإعاقة.

ولكن يظل أكثر "إيموجي" مثيرا للضجة من بين كل الرموز التعبيرية المرتقبة، هو "Pinching Hand" الذي يحمل إيحاء مبتذلا، يتناول صغر حجم عضو الرجال.

An emoji that I can use to imply that an Internet stranger has a small penis, 2019 may not be so bad after all. pic.twitter.com/epJllZilLj — GeBeorscipe (@GeBeorscipe) February 5, 2019

Looks like we're finally getting the small penis emoji in 2019. pic.twitter.com/3ZsQYHkQh8 — mayor pizza (@mayorpizza) February 5, 2019

ويرى أحد المغردين على موقع "تويتر" أن "الإيموجي" الجديد يحمل إساءة للرجال، ودعا لعدم تداوله.

Keep seeing that meme if this hand was an emoji women would have a field day meaning men have a small penis



Wish ppl would stop sharing it because it's shallow and bollocks so stop it right now 🙄 — 💀Vodka Goth Bitch💀 (@VodkaGothBitch) January 13, 2019

ومن بين الرموز التعبيرية المطروحة على "واتسآب" خلال العام الحالي، مجموعة من الإعاقات الجسدية، بما في ذلك كراسي متحركة، وفاقدي البصر والسمع، ولغة الإشارة.

© REUTERS / Dado Ruvic تغييرات جذرية في "واتسآب"... تعرف على قائمة الإعدادات الجديدة كليا

كذلك تتضمن "إيموجيز" 2019 الخاصة بـ "واتسآب" نقطة دماء، والتي تشير إلى مرور النساء بالدورة الشهرية، وكان الرمز في البداية على هيئة نقطة دماء على السروال، ولكن تم إلغاؤه بعد اعتراض من جمعية خيرية لحقوق الفتيات في بريطانيا.

وتمت الموافقة على القائمة النهائية لصور "الإيموجيز" الجديدة لإطلاقها في 5 مارس/ آذار المقبل.

وسيطرح رمز "Pinching Hand" المثير للجدل على مستخدمي هواتف "أندرويد" في شهر أغسطس/ آب المقبل، بينما سيتوافر على هواتف "أبل" في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.