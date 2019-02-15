"واتسآب" يصدم مستخدميه بسبب "إيحاء جنسي"

وأشار "واتسآب" إلى أنه سيطرح 270 رمزا تعبيريا خلال 2019، لكل أنواع الهواتف الذكية، والتي سترضي جميع الأجناس والأعراق، وحتى ذوي الإعاقة.
ولكن يظل أكثر "إيموجي" مثيرا للضجة من بين كل الرموز التعبيرية المرتقبة، هو "Pinching Hand" الذي يحمل إيحاء مبتذلا، يتناول صغر حجم عضو الرجال.
Saw the new emoji and immediately heard Dr Sonya. I can’t be the only one. #HIMYMfeels #pinchinghand #emoji #showerthoughts @alydenisof @jasonsegel pic.twitter.com/OLf7vQiAkK— Dre (@TheDre_Head) February 7, 2019
An emoji that I can use to imply that an Internet stranger has a small penis, 2019 may not be so bad after all. pic.twitter.com/epJllZilLj— GeBeorscipe (@GeBeorscipe) February 5, 2019
Looks like we're finally getting the small penis emoji in 2019. pic.twitter.com/3ZsQYHkQh8— mayor pizza (@mayorpizza) February 5, 2019
ويرى أحد المغردين على موقع "تويتر" أن "الإيموجي" الجديد يحمل إساءة للرجال، ودعا لعدم تداوله.
Keep seeing that meme if this hand was an emoji women would have a field day meaning men have a small penis— 💀Vodka Goth Bitch💀 (@VodkaGothBitch) January 13, 2019
Wish ppl would stop sharing it because it's shallow and bollocks so stop it right now 🙄
ومن بين الرموز التعبيرية المطروحة على "واتسآب" خلال العام الحالي، مجموعة من الإعاقات الجسدية، بما في ذلك كراسي متحركة، وفاقدي البصر والسمع، ولغة الإشارة.
وتمت الموافقة على القائمة النهائية لصور "الإيموجيز" الجديدة لإطلاقها في 5 مارس/ آذار المقبل.
وسيطرح رمز "Pinching Hand" المثير للجدل على مستخدمي هواتف "أندرويد" في شهر أغسطس/ آب المقبل، بينما سيتوافر على هواتف "أبل" في أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.
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