نجوى كرم تواجه الحريري بسؤال... هكذا رد عليها (فيديو)

لم تفوت المطربة اللبنانية، نجوى كرم، أن توجه سؤالا إلى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أثناء استقباله لأسئلة القراء والمواطنين عبر "فيسبوك".

وأجاب الحريري عن الأسئلة، خلال لقاء أجرته معه صحيفة "النهار" اللبنانية، بمناسبة رئاسته مجلس إدارتها، أمس وأول أمس الخميس والأربعاء، صحيفة وموقعا إلكترونيا.

وجاء سؤال نجوى كرم للحريري بصوتها: "مبروك عليك رئاسة تحرير النهار. دولة الرئيس أريد أن أسألك ما هو البرنامج المستقبلي الذي سوف تعتمدونه، والذي يبعد الخوف عن اللبناني عندما يستيقظ في النهار".

وكان رد الحريري على نجوى كرم: "برنامج التقدم لا نزيح عنه. ذاهبون إلى سيدر وسنقوم بإصلاحات. يجب علينا أن نغير طريقتنا. لدينا فرص ذهبية نصلح أمنيا حمد لله".

وأردف: "إذا في استقرار سياسي قادرين ننجز. برأيي قادرون أن ننجز. بعد الحرب بنينا بلدنا. لذلك يجب تنفيذ كل هذه المشاريع".

من ناحية أخرى، أحيت نجوى كرم حفلا غنائيا في دولة الكويت، أمس الخميس، ضمن مهرجان "فبراير الكويت".