ازدياد كبير في الإصابات بالحصبة عالميا... و"الصحة" تحذر

وجهت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تحذيرا من الازدياد الكبير في الإصابات بمرض الحصبة في العالم، بعدما سجلت ارتفاعا يقرب من 50% في العام الماضي، مقارنة مع سنة 2017.

وصرحت مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، خلال مؤتمر صحفي، قائلة إنه "عندما نرى ازديادا بنسبة 50% في عدد الحالات المبلغ عنها، ندرك أننا نسير في الاتجاه الخطأ"، بحسب صحيفة "الغارديان".

© Sputnik . Alexander Vilf وباء الحصبة يجتاح إيطاليا وتسجيل أكثر من ألفي إصابة

وأوضحت: "بياناتنا تظهر ازديادا كبيرا في حالات الحصبة ، نلاحظ ذلك في المناطق كافة. ونسجل أوبئة تتمدد وتأخذ حجما كبيرا".

وتعتبر أرقام منظمة الصحة العالمية موقتة نظرا إلى أن البلدان لديها حتى نيسان/ أبريل للإعلان عن الحالات المسجلة عام 2018.

وسجلت البيانات الواردة للمنظمة حتى منتصف كانون الثاني/ يناير، ما يقرب من 229 ألف حالة حصبة في العالم سنة 2018 مقابل 170 ألفا عام 2017.

وقالت المسؤولة الطبية في برنامج التلقيح الموسع في منظمة الصحة العالمية، كاترينا كريتسينغر، إن "كل المناطق شهدت ارتفاعا في عدد الحالات العام الماضي"، متحدثة عن الأوبئة في أوكرانيا ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وسيراليون.

وتابعت: "منطقة أوروبا سجلت حوالي 83 ألف حالة في 2018 وحتى اليوم بينها 53 ألفا في أوكرانيا".